закрыть
11 мая 2025, воскресенье, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы показали последствия майского града

2
  • 11.05.2025, 12:03
  • 3,938
Белорусы показали последствия майского града

Синоптики рассказали, сколько еще осталось до потепления.

В последнее время белорусам все чаще хочется, чтобы прогнозы синоптиков не оправдывались — никто бы, пожалуй, даже не вздумал по этому поводу возмущаться. Но, увы, все эти ночные заморозки, холодные ветра и даже снежная крупа с мелким градом, которые вот уже которую неделю перекочевывают из одного прогноза погоды в другой, неизбежно сбываются. Узнали, как долго еще белорусам придется терпеть это майское безобразие и освободится ли вообще Беларусь из плена арктических воздушных масс из приполярья в этом мае.

В субботу, 10 мая, некоторые белорусы стали свидетелями очередной майской погодной аномалии — града, обрушившегося на отдельные районы Минской области. Кадрами со своих приусадебных участков, обильно присыпанных мелкой ледяной крупой, поделились в TikTok интернет-пользователи из Борисовского и Логойского районов. Авторов одного из роликов непогода застала за рулем.

@krupki.by #крупки #krupki #krupkiby #крупкибай #belarus #беларусь #снег #град #погода #май #непогода ♬ оригинальный звук - krupki.by

Отметим, что синоптики Белгидромета предупреждали о риске такого развития событий — из-за потенциально опасных гроз на 10 мая по всей Беларуси объявлен желтый уровень погодной опасности. Именно во время гроз из мощных кучево-дождевых облаков может выпадать град. По прогнозам Белгидромета, опасность таких гроз сохраняется до 21:00 10 мая по всей стране.

Кроме того, на воскресенье, 11 мая, синоптики продлили штормовое предупреждение из-за потенциально опасных заморозков. По их данным, на большей части территории Республики в предстоящую ночь температура воздуха может опускаться до -5°С.

детелем катаклизмов в этом году?

Долгосрочные прогнозы специалистов, основанные на глобальной системе численного прогнозирования погоды GFS, также пока белорусов ничем не порадуют. Как сообщили эксперты профильного Telegram-канала о погоде @nadvorie, «более-менее теплая погода» в Беларуси ориентировочно может установиться лишь с 25 мая, то есть только через 2 недели. Специалисты пояснил, то к этому времени территорию Беларуси, наконец, покинет «высотная ложбина», из-за которой мы угодили в зону похолодания, и на нас «переориентируется высотный гребень».

«В этом случае к нам перестанет поступать холод с приполярных областей и задует ветер с юга Европы. А пока терпите», — заявили авторы канала.

@rinaaaaaarin #беларусь🇧🇾 #погода#град#дождьнаулице #град#снеглетом😂😂😂😂 #рекомендации ♬ оригинальный звук - 🤍Rina🤍

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров