Белорусы показали последствия майского града 2 11.05.2025, 12:03

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Синоптики рассказали, сколько еще осталось до потепления.

В последнее время белорусам все чаще хочется, чтобы прогнозы синоптиков не оправдывались — никто бы, пожалуй, даже не вздумал по этому поводу возмущаться. Но, увы, все эти ночные заморозки, холодные ветра и даже снежная крупа с мелким градом, которые вот уже которую неделю перекочевывают из одного прогноза погоды в другой, неизбежно сбываются. Узнали, как долго еще белорусам придется терпеть это майское безобразие и освободится ли вообще Беларусь из плена арктических воздушных масс из приполярья в этом мае.

В субботу, 10 мая, некоторые белорусы стали свидетелями очередной майской погодной аномалии — града, обрушившегося на отдельные районы Минской области. Кадрами со своих приусадебных участков, обильно присыпанных мелкой ледяной крупой, поделились в TikTok интернет-пользователи из Борисовского и Логойского районов. Авторов одного из роликов непогода застала за рулем.

Отметим, что синоптики Белгидромета предупреждали о риске такого развития событий — из-за потенциально опасных гроз на 10 мая по всей Беларуси объявлен желтый уровень погодной опасности. Именно во время гроз из мощных кучево-дождевых облаков может выпадать град. По прогнозам Белгидромета, опасность таких гроз сохраняется до 21:00 10 мая по всей стране.

Кроме того, на воскресенье, 11 мая, синоптики продлили штормовое предупреждение из-за потенциально опасных заморозков. По их данным, на большей части территории Республики в предстоящую ночь температура воздуха может опускаться до -5°С.

детелем катаклизмов в этом году?

Долгосрочные прогнозы специалистов, основанные на глобальной системе численного прогнозирования погоды GFS, также пока белорусов ничем не порадуют. Как сообщили эксперты профильного Telegram-канала о погоде @nadvorie, «более-менее теплая погода» в Беларуси ориентировочно может установиться лишь с 25 мая, то есть только через 2 недели. Специалисты пояснил, то к этому времени территорию Беларуси, наконец, покинет «высотная ложбина», из-за которой мы угодили в зону похолодания, и на нас «переориентируется высотный гребень».

«В этом случае к нам перестанет поступать холод с приполярных областей и задует ветер с юга Европы. А пока терпите», — заявили авторы канала.

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