«Песков навестил Медведева и хорошенько там угостился» 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

11.05.2025, 12:15

5,564

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Голова совсем отказывается работать.

Президент Франции Макрон заявил:

«Если говорить о прекращении огня на 30 дней, то надо начинать прямые переговоры Украина-Россия. Мы готовы помочь. Но если вы не соблюдаете прекращение огня, то будут дополнительные санкции»

В ответ Песков выдал:

«У нас нет каналов диалога с президентом Франции»

Такое впечатление, что пресс-секретарь Песков под субботний вечер навестил б.у. президента Медведева и хорошенько там угостился горячительными напитками. Голова совсем отказывается работать.

Как позвонить, Песков, можете узнать у Лаврова (наверное, это он еще умеет делать). И расскажите вдвоем Путину о том, как звонить по телефону.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com