«Песков навестил Медведева и хорошенько там угостился»2
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 11.05.2025, 12:15
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Голова совсем отказывается работать.
Президент Франции Макрон заявил:
«Если говорить о прекращении огня на 30 дней, то надо начинать прямые переговоры Украина-Россия. Мы готовы помочь. Но если вы не соблюдаете прекращение огня, то будут дополнительные санкции»
В ответ Песков выдал:
«У нас нет каналов диалога с президентом Франции»
Такое впечатление, что пресс-секретарь Песков под субботний вечер навестил б.у. президента Медведева и хорошенько там угостился горячительными напитками. Голова совсем отказывается работать.
Как позвонить, Песков, можете узнать у Лаврова (наверное, это он еще умеет делать). И расскажите вдвоем Путину о том, как звонить по телефону.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»