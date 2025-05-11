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«Песков навестил Медведева и хорошенько там угостился»

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 11.05.2025, 12:15
  • 5,564
«Песков навестил Медведева и хорошенько там угостился»
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Голова совсем отказывается работать.

Президент Франции Макрон заявил:

«Если говорить о прекращении огня на 30 дней, то надо начинать прямые переговоры Украина-Россия. Мы готовы помочь. Но если вы не соблюдаете прекращение огня, то будут дополнительные санкции»

В ответ Песков выдал:

«У нас нет каналов диалога с президентом Франции»

Такое впечатление, что пресс-секретарь Песков под субботний вечер навестил б.у. президента Медведева и хорошенько там угостился горячительными напитками. Голова совсем отказывается работать.

Как позвонить, Песков, можете узнать у Лаврова (наверное, это он еще умеет делать). И расскажите вдвоем Путину о том, как звонить по телефону.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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