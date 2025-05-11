Догадываются единицы: для чего нужны маленькие черные точки на стекле в автомобиле 3 11.05.2025, 12:17

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На самом деле они являются жизненно важными элементами для водителя.

Многие водители не знают предназначение маленьких черных точек на лобовом стекле автомобиля. Оказывается, они выполняют очень важную функцию и известны как «фриты».

Один из пользователей на портале Reddit спросил: «Что означают на лобовом стекле автомобиля эти точки?».

Ему же в комментариях сразу объяснили, что «фритты» обычно наносятся черным контуром по краю стекла. Эти мелкие точечки помогают защитить край стекла от ультрафиолета и разрушения клея, которым стекло крепится к кузову. Некоторые считают, что без этих черных точек есть риск, что лобовое стекло просто выпадет со своего места, передает express.co.uk.

В целом, по мнению одного из экспертов, они имеют лишь эстетическое значение.

В то же время другие специалисты отмечают, что эти черные точки являются эффективными «распределителями тепла». Это делает их жизненно важным элементом в вопросе безопасности на дорогах.

По словам экспертов, резкие перепады температуры могут вызвать оптическое искажение. Может быть ощущение, что вы смотрите как в кривое зеркало, что достаточно опасно во время дорожного движения. Черный точечный рисунок помогает предотвратить это, действуя как теплораспределитель.

На самом деле малозаметные черные точки имеют важное значение для безопасного движения на дороге.

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