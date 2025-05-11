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Sky News: Кремль застали врасплох

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  • 11.05.2025, 12:26
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Sky News: Кремль застали врасплох

Это последняя попытка для Путина.

Предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной - это последняя его попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня. При этом подготовка к этому объявлению была крайне странной, да и само оно выглядело «слепленным наспех в коридоре», пишет Sky News.

Издание отмечает, что, хотя Кремль назвал это значимым заявлением Владимира Путина, но его комментарии в точности повторяют то, о чем Москва говорит уже несколько недель, только с добавлением даты.

Так, Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной и обсудить детали более длительного перемирия. Однако, «проблема в том, что Турция, похоже, об этом не знает», пишет Sky News, поскольку Путин сказал, что позвонит президенту Реджепу Тайипу Эрдогану завтра.

«Учитывая очевидную поддержку Америкой ультиматума Европы к России (прекращение огня или санкции), он должен был ответить чем-то новым. Но это предложение выглядело так, словно было наспех слеплено в коридоре на улице», - отмечает издание.

Подготовка к этому объявлению также была крайне странной. Сначала было объявлено, что это будет пресс-конференция, на которой СМИ смогут задать вопросы, но решительное заявление европейских союзников Украины все изменило:

«Изначально это было сделано как подведение итогов двусторонних встреч, которые Путин провел на этой неделе с лидерами стран, приехавшими на празднование Дня Победы. Но ультиматум из Европы, похоже, застал Кремль врасплох».

Однако к тому времени, когда Путин наконец появился ближе к двум часам ночи, вопросов уже не было, только заявление. В результате неясно, зачем было приглашать журналистов, отмечает издание.

При этом, когда корреспондент SkyNews смог задать вопрос пресс-секретарю Путина, спросив его, не является ли это очередной тактикой затягивания времени со стороны России, в ответ получил заверение, что «Это очень серьезный подход».

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