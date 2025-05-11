В Албании начались судьбоносные парламентские выборы 11.05.2025, 12:38

Голосование является важным испытанием на пути балканской страны к членству в Евросоюзе.

В Албании 11 мая начались выборы в однопалатный парламент.

Как отмечает Reuters, это является важным испытанием на пути балканской страны к членству в Евросоюзе.

Премьер-министр Албании Эди Рама, который возглавляет правительство с 2013 года и является лидером Албанской социалистической партии, надеется на переизбрание. Он также объявил, что его главной целью остается вступление страны в ЕС к 2030 году. Однако многие молодые избиратели устали от политиков, которые доминируют в стране уже более трех десятилетий, отмечают журналисты.

Главным соперником Рамы является Салли Бериша, бывший президент и премьер-министр Албании, лидер Консервативной партии. Он возглавляет оппозиционный альянс и выступает на выборах с лозунгом Великая Албания. Как пишут журналисты, Бериша стремится вернуться к власти после 12 лет оппозиционной деятельности.

Как уточняет DW, Бериша находится под тщательным наблюдением албанских правоохранителей из-за обвинений в коррупции. В 2021 году США наложили на него санкции из-за подозрений во взяточничестве и незаконном обогащении.

Согласно предвыборным опросам, фаворитом является Социалистическая партия, за которую готовы проголосовать до 49% избирателей, тогда как Консервативную партию поддерживает около 35%.

Предварительные итоги выборов будут обнародованы в течение двух дней.

Народное собрание Албании состоит из 140 депутатов, избираемых по пропорциональной системе.

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