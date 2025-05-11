Шестую ночь подряд на белорусских метеостанциях фиксируются температурные антирекорды 4 11.05.2025, 12:59

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Холоднее всего было в Лунинецком районе.

Шестую ночь подряд на белорусских метеостанциях фиксируются температурные антирекорды. Об этом сообщает «Позірк» со ссылкой на оперативные и архивные данные Белгидромета.

В ночь на 11 мая перекрыто три локальных минимума. Холоднее всего было в районе метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 3 градуса мороза (прежний экстремум составлял -1,4 градуса, зарегистрирован два года назад). Обновились минимумы также в Октябрьском — 1,1 градуса ниже нуля (было -0,8 в 1991 и 2023 годах) и Лельчицах — 1 градус мороза (-0,2 в 2023-м).

Синоптик Дмитрий Рябов прогнозирует, что на будущей неделе есть надежда на потепление. В начале погода пока еще будет очень неустойчивой с умеренным температурным фоном, сохранится большая вероятность заморозков. Но начиная со среды придет долгожданное тепло, и заморозки постепенно закончатся, зато ожидаются туман и дожди.

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