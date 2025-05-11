закрыть
11 мая 2025, воскресенье, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NV: Билецкий формирует Третий корпус, который станет лабораторией изменений в ВСУ

3
  • 11.05.2025, 13:10
  • 1,646
NV: Билецкий формирует Третий корпус, который станет лабораторией изменений в ВСУ
Андрей Билецкий

Это значительно повлияет на ситуацию на фронте.

Третий армейский корпус, которым командует Андрей Билецкий, станет лабораторией изменений. Он создал «Азов» и Третью штурмовую бригаду, их лучший опыт будет воплощен в корпусе.

Об этом пишет NV в первом материале проекта «Комкоры».

«Билецкий - лидер нового типа. Он не часть классической армейской иерархии, не карьерный военный, двигавшийся по ступеням системы. Это лидерство общественного типа: с корнями в добровольческом движении, с идеологическим стержнем и личной ответственностью перед бойцами», - уверяет военный журналист и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Для Билецкого путь на войну начался из СИЗО, где его удерживал режим Януковича. В первые дни после освобождения он создал партизанский отряд «Черный корпус» для защиты Харькова от российских диверсантов. Оттуда берет начало история «Азова», с которым Билецкий командовал освобождением Мариуполя, Марьинки, Широкино.

В 2022 году он присоединился к рискованной операции, спланированной ГУР, ВСУ и ветеранами «Азова» - попытке прорыва в Мариуполь. Создал Третью штурмовую бригаду, насчитывающую около 10 тыс. бойцов и офицеров. Она демонстрирует устойчивость в длительных боях, умело адаптируется к современным угрозам, в частности дронов, стала организационным шаблоном для корпусной модели ВСУ.

При ее создании Билецкий применил свои неизменные принципы: четкое управление, акцент на подготовке, технологии и корпоративный дух. В работе с личным составом для него важны командность, инициативность, саморазвитие и «делай как я». В его подразделении ощутим акцент на людей.

«Мы не просто подразделение, мы почти семейная организация. Это создает собственный стиль, собственную этику и даже визуальную идентичность», - пояснил NV бывший комбриг.

Эффективность этого подхода видна по результатам. Американский военный аналитик Роб Ли отметил исключительные показатели Третьей штурмовой в борьбе с дронами: к примеру, за последние шесть месяцев она уничтожила более 220 российских БПЛА, среди которых 40 Zala и 29 Supercam. Это, по мнению эксперта, демонстрирует глубокую интеграцию противодронных средств в боевые подразделения - уровень, который редко достигается даже в сильнейших армиях мира.

Третий корпус формируется на базе Третьей штурмовой, однако сама бригада продолжит существование в его составе. Но после формирования управления корпуса к ней присоединят другие подразделения. Билецкий подчеркивает: его корпус - не просто новая структура, а лаборатория изменений.

«Главное сейчас завершить формирование управления и корпусных комплектов: беспилотники, разведка, медики, логистика. Это те элементы, которые делают корпус по-настоящему дееспособным», - объясняет комкор.

В свою очередь Бутусов объясняет, как только бюрократические процессы будут завершены, корпус сможет в полной мере развернуть свои силы на Купянско-Лиманском направлении и стабилизировать фронт. Он уверен, что это значительно повлияет на ход боевых действий: «Враг понесет большие потери, и последствия будут ощутимы очень быстро».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров