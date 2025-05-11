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Кривой ход Путина

  • Александр Невзоров
  • 11.05.2025, 13:20
  • 1,606
Кривой ход Путина

Шоу на Красной площади явно воодушевило кремлевского пациента.

Обилие подонков на планете, в том числе подонков властвующих, очень велико.

Именно на них и сделал ставку Путин, пошлепав себя по ляжке и свиснув им всем прибыть «на парад». Так пахан камеры собирает «плотву» наблюдать за тем, как он решает кроссворд.

Подонки прибыли и расселись на креслах в знакомой позе «служу России».

Разумеется, каждый из этих «зимбабв» совершил непоправимую ошибку и теперь будет долго на своем лбу таскать клеймо кремлевского вассала.

Хотя вся «Азия» явилась на поклон не к упырю, а к инсультнику Си, Россия этого не поняла и наслаждалась величием своего лидера, его яркой легитимностью и несомненной международностью.

Так или иначе, но шоу на Красной площади явно воодушевило кремлевского пациента.

Он забылся, вновь «потерял берега» и от месячного перемирия отказался, назначив, без остановки войны, бессмысленные «переговоры в Стамбуле».

Это очень кривой, предсказуемый и нелепый ход, от которого не пахнет ни «миром», ни даже «антрактом».

И по сути и по форме это декларация продолжения войны.

Особенно забавно про необходимость устранение «первопричин войны». У этой войны две первопричины : сам Путин, а так же агрессивность, наглость и мания величия России.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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