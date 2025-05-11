Кривой ход Путина
- Александр Невзоров
- 11.05.2025, 13:20
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Шоу на Красной площади явно воодушевило кремлевского пациента.
Обилие подонков на планете, в том числе подонков властвующих, очень велико.
Именно на них и сделал ставку Путин, пошлепав себя по ляжке и свиснув им всем прибыть «на парад». Так пахан камеры собирает «плотву» наблюдать за тем, как он решает кроссворд.
Подонки прибыли и расселись на креслах в знакомой позе «служу России».
Разумеется, каждый из этих «зимбабв» совершил непоправимую ошибку и теперь будет долго на своем лбу таскать клеймо кремлевского вассала.
Хотя вся «Азия» явилась на поклон не к упырю, а к инсультнику Си, Россия этого не поняла и наслаждалась величием своего лидера, его яркой легитимностью и несомненной международностью.
Так или иначе, но шоу на Красной площади явно воодушевило кремлевского пациента.
Он забылся, вновь «потерял берега» и от месячного перемирия отказался, назначив, без остановки войны, бессмысленные «переговоры в Стамбуле».
Это очень кривой, предсказуемый и нелепый ход, от которого не пахнет ни «миром», ни даже «антрактом».
И по сути и по форме это декларация продолжения войны.
Особенно забавно про необходимость устранение «первопричин войны». У этой войны две первопричины : сам Путин, а так же агрессивность, наглость и мания величия России.
Александр Невзоров, «Телеграм»