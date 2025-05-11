В Беларуси изменились правила предоставления арендного жилья 11.05.2025, 13:23

Стало известно, кто теперь будет принимать решение.

В Беларуси пересмотрели правила предоставления арендного жилья. Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства, пишет Blizko.by.

Полномочия — на уровень выше

Ключевое нововведение касается того, кто теперь будет принимать решение о предоставлении жилья. Если раньше это могли делать и сельсоветы, и поселковые исполкомы, то теперь полномочия сосредоточены у исполнительных комитетов городов областного и районного подчинения, а также у администраций районов в городах. Иными словами, решать жилищные вопросы будет более высокий уровень местной власти.

Новый порядок для столицы

Прописаны в документе и изменения для Минска. В столице арендное жилье предоставляется «районными, городскими исполнительными комитетами, администрациями районов Минска по спискам, формируемым на основании индивидуальных ходатайств государственных органов, организаций, с которыми эти граждане состоят в трудовых отношениях, в порядке поступления таких ходатайств».

Преимущество — за востребованными специалистами

Очередность получения жилья также пересмотрена. В первую очередь арендные квартиры будут предоставляться специалистам наиболее востребованных профессий, не имеющим собственного жилья в данном населенном пункте. Исключением является лишь комната в общежитии, предоставленная по договору найма.

После того как жилье получит первый кандидат из приоритетной категории, в очереди будут рассматриваться заявления других востребованных работников.

Кто раньше — тот и получит

Если на одно и то же арендное помещение претендуют сразу два кандидата, преимущество отдается тому, кто подал заявление первым. Это правило теперь закреплено официально.

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