В Беларуси изменились правила предоставления арендного жилья
- 11.05.2025, 13:23
Стало известно, кто теперь будет принимать решение.
В Беларуси пересмотрели правила предоставления арендного жилья. Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства, пишет Blizko.by.
Полномочия — на уровень выше
Ключевое нововведение касается того, кто теперь будет принимать решение о предоставлении жилья. Если раньше это могли делать и сельсоветы, и поселковые исполкомы, то теперь полномочия сосредоточены у исполнительных комитетов городов областного и районного подчинения, а также у администраций районов в городах. Иными словами, решать жилищные вопросы будет более высокий уровень местной власти.
Новый порядок для столицы
Прописаны в документе и изменения для Минска. В столице арендное жилье предоставляется «районными, городскими исполнительными комитетами, администрациями районов Минска по спискам, формируемым на основании индивидуальных ходатайств государственных органов, организаций, с которыми эти граждане состоят в трудовых отношениях, в порядке поступления таких ходатайств».
Преимущество — за востребованными специалистами
Очередность получения жилья также пересмотрена. В первую очередь арендные квартиры будут предоставляться специалистам наиболее востребованных профессий, не имеющим собственного жилья в данном населенном пункте. Исключением является лишь комната в общежитии, предоставленная по договору найма.
После того как жилье получит первый кандидат из приоритетной категории, в очереди будут рассматриваться заявления других востребованных работников.
Кто раньше — тот и получит
Если на одно и то же арендное помещение претендуют сразу два кандидата, преимущество отдается тому, кто подал заявление первым. Это правило теперь закреплено официально.