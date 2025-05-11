США одобрили передачу Украине сотен ракет для HIMARS и Patriot 11.05.2025, 13:34

Боеприпасы принадлежат немецкому бундесверу.

США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и 125 ракет большой дальности для артиллерийских комплексов HIMARS и MARS II, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя американского конгресса.

Хотя эти боеприпасы принадлежат бундесверу, их поставка в другие страны должна согласовываться с США как с государством-производителем.

Украина очень нуждается в самих ЗРК Patriot, поскольку только они способны эффективно сбивать российские баллистические ракеты. Сейчас у нее есть восемь таких систем, но из них работают лишь шесть. Глава Минобороны Германии Борис Писториус говорил в апреле, что у Берлина пока нет возможности передать Киеву дополнительные Patriot, однако он пообещал поставить 30 ракет для уже имеющихся у ВСУ американских комплексов и четыре немецкие системы ПВО IRIS-T SLM. Еще 90 ракет для Patriot были вывезены в Польшу из Израиля для последующей передачи Киеву в январе, писал Axios.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности купить у США 10 Patriot за $15 млрд. Однако это предложение осталось без ответа. Тем не менее, на фоне отказа России от безусловного прекращения огня и усилившихся обстрелов украинских городов, которые привели к многочисленным жертвам, западные союзники начали переговоры о передаче Киеву дополнительных Patriot, говорил источник Reuters. Стороны намерены достичь соответствующего соглашения до саммита НАТО в конце июня.

Также к лету Украина должна получить одну систему Patriot из Израиля, поставка которой была согласована с Белым домом при президенте Джо Байдене, говорили собеседники NYT среди американских чиновников. Зеленский отмечал, что для полной защиты страны нужно 25 таких ЗРК. По данным Международного института стратегических исследований, в мире эксплуатируются примерно 186 Patriot. Треть из них используют США и около 40 — страны Европы, включая Украину.

Новая система Patriot состоит из 5-8 пусковых установок, каждая из которых оснащается четырьмя ракетами-перехватчиками. Стоимость одного снаряда оценивается в $4 млн, а самого комплекса — в $1 млрд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com