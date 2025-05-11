Любитель «Звездных войн» создал копию знаменитого летающего байка 11.05.2025, 13:41

Видео ошеломило Интернет.

Польская компания утверждает, что разработала вдохновленное «Звездными войнами» первое в своем роде транспортное средство «летающий байк». По словам владельца компании и фаната франшизы, он может развивать скорость до 200 км/ч.

Об этом сообщает NDTV.

Польская компания Volonaut представила Airbike 4 мая, который в популярной культуре часто называют днем «Звездных войн». Транспорт разработан польским изобретателем и основателем Volonaut Томашем Патаном.

Сам Airbike — это небольшое одноместное транспортное средство с «революционным» дизайном, которое обеспечивает водителю уникальный опыт полета.

«Этот «супербайк для неба» оснащен реактивным двигателем и предназначен для перевозки одного человека со скоростью до 200 км/ч. Уникальная посадка для езды с беспрепятственным обзором на 360 градусов помогает водителю быстро слиться с летающей машиной и обеспечивает ощущение полной свободы», — говорится в заявлении компании.

Разработчики утверждают, что Airbike в семь раз легче типичного мотоцикла благодаря использованию передовых углеродных материалов, 3D-печати и минималистичного подхода. Хотя технические детали Airbike не разглашаются, Volonaut утверждает, что транспортное средство «только что вышло из режима скрытой разработки».

Как отреагировали в сети

Часть пользователей социальных сетей была в восторге от транспортного средства, многие не могли понять, как было спроектировано это транспортное средство. В то же время другие говорили, что продукт и его презентация выглядят сомнительно.

May the 4th be with You!

The Imperial scout trooper was planning to make a nice video review of his new Volonaut Airbike speeder bike when suddenly he was interrupted by a band of Ewoks making fun of him in a distance - what better opportunity to test his new ride - he thought! pic.twitter.com/FupvlwmcKU — Volonaut (@Volonaut) May 4, 2025

«Мой мозг не может обработать происходящее, где лопатка ротора? Это реактивный двигатель?» — сказал один пользователь.

Другой пользователь отметил, что миниатюризация здесь просто дикая и все это «похоже на магию».

Третий прокомментировал: «Зачем публиковать такие низкокачественные, пиксельные видео? Это делает все немного подозрительным».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com