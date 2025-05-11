Индия открыла дамбу после перемирия с Пакистаном 11.05.2025, 13:45

Шлюзы оставались открытыми в течение восьми часов.

Индия открыла два шлюза на дамбе Баглихар в субботу, что вызвало разлив реки Ченаб.

Об этом пишет Times of India.

Причиной стало повышение уровня воды из-за сильных дождей, которые прошли по региону накануне.

По информации источников издания, шлюзы оставались открытыми с 8:30 до 16:30 для регулирования водопотока.

Событие произошло на фоне договоренностей между Индией и Пакистаном о приостановлении боевых действий, но без обсуждения Договора о водах Инда, который Индия ранее приостановила.

Согласно этому соглашению, Индия имеет полное право использовать воды восточных рек - Сатледжа, Биаса и Рави, тогда как Пакистан - западных, в частности Ченаба, Джелума и Инда.

Напомним, что 4 мая Индия перекрыла воду через дамбу Баглихар на реке Ченаб.

Это решение Индии стало следствием террористического нападения в Пахалгаме, штат Джамму и Кашмир, во время которого погибло 26 человек, преимущественно туристов.

На этой неделе, ночью 7 мая, Индия объявила о начале операции «Синдур», нанеся удары по «террористическим» объектам в Пакистане. А уже этой ночью Пакистан в ответ приступил к операции «Буньян уль Марсус» против Индии.

Обе страны несколько раз обменялись ударами, это привело к жертвам.

Вчера Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры проходили при посредничестве США.

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