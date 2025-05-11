Герасимова хотят снять с должности?
- 11.05.2025, 14:58
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Украинские партизаны узнали детали о перестановках в Генштабе РФ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу. При этом в «верхушке» оккупантов уже обсуждают кандидатов на его место.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Так, источники «АТЕШ» из российской группировки войск «Днепр» сообщают, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу в Москве.
«Пока что это на уровне слухов, но информация поступила от нескольких различных источников. Герасимов - главный стратег вторжения в Украину, бессменный начальник Генштаба ВС РФ и личный друг Путина. Формально ВВЭ - стандартная процедура. Но если её проходит ключевая фигура российской военной машины - это уже серьезный сигнал», - считают партизаны
Они не исключают, что в верхушке командования готовятся серьезные перестановки или система ищет способ «мягко списать» тех, кто провалил наступление.
«В офицерской курилке штаба группировки «Днепр» обсуждают двух возможных кандидатов на пост начальника Генштаба - командующего ВДВ генерала Теплинского и командующего Центральным военным округом генерала Мордвичева», - говорят в «АТЕШ».
При этом партизаны не берутся утверждать с полной уверенностью, насколько это основано на реальных инсайдах.
«Возможно, это и просто разговоры в курилке, но люди с таким уровнем допуска редко болтают без повода», - резюмируют в партизанском движении.
Что известно о Герасимове
Валерий Герасимов - начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года.
В январе 2023 года Герасимова назначили командующим оккупационными войсками в Украине вместо Сергея Суровикина для того, чтобы уладить беспорядок в российской армии.
Еще тогда в британской разведке обращали внимание на то, что Герасимов увольняет способных генералов РФ, выстраивая иерархию под себя.