Герасимова хотят снять с должности? 11.05.2025, 14:58

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Валерий Герасимов

Украинские партизаны узнали детали о перестановках в Генштабе РФ.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу. При этом в «верхушке» оккупантов уже обсуждают кандидатов на его место.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, источники «АТЕШ» из российской группировки войск «Днепр» сообщают, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу в Москве.

«Пока что это на уровне слухов, но информация поступила от нескольких различных источников. Герасимов - главный стратег вторжения в Украину, бессменный начальник Генштаба ВС РФ и личный друг Путина. Формально ВВЭ - стандартная процедура. Но если её проходит ключевая фигура российской военной машины - это уже серьезный сигнал», - считают партизаны

Они не исключают, что в верхушке командования готовятся серьезные перестановки или система ищет способ «мягко списать» тех, кто провалил наступление.

«В офицерской курилке штаба группировки «Днепр» обсуждают двух возможных кандидатов на пост начальника Генштаба - командующего ВДВ генерала Теплинского и командующего Центральным военным округом генерала Мордвичева», - говорят в «АТЕШ».

При этом партизаны не берутся утверждать с полной уверенностью, насколько это основано на реальных инсайдах.

«Возможно, это и просто разговоры в курилке, но люди с таким уровнем допуска редко болтают без повода», - резюмируют в партизанском движении.

Что известно о Герасимове

Валерий Герасимов - начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года.

В январе 2023 года Герасимова назначили командующим оккупационными войсками в Украине вместо Сергея Суровикина для того, чтобы уладить беспорядок в российской армии.

Еще тогда в британской разведке обращали внимание на то, что Герасимов увольняет способных генералов РФ, выстраивая иерархию под себя.

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