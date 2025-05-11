Под Кобрином поезд со 151 пассажиром столкнулся с трактором

Под Кобрином поезд со 151 пассажиром столкнулся с трактором2
- 11.05.2025, 13:59
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Пострадали второй и третий вагоны.
В Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что 11 мая 2025 года в 11.36 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Кобрин-Городец пассажирский поезд столкнулся с трактором с ковшом, пишет «Телеграф».
Второй и третий вагоны пассажирского поезда №676 Брест-Гомель пострадали. При этом на момент аварии в поезде ехал 151 пассажир. В БелЖД заверили, что никто из них не пострадал.
Позднее стало известно, что поезд №676 Брест-Гомель отправился со станции Городец в 12:17 с задержкой на 42 минуты.
Фото и видео с места аварии пока нет.