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Под Кобрином поезд со 151 пассажиром столкнулся с трактором

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  • 11.05.2025, 13:59
  • 3,536
Под Кобрином поезд со 151 пассажиром столкнулся с трактором

Пострадали второй и третий вагоны.

В Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что 11 мая 2025 года в 11.36 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Кобрин-Городец пассажирский поезд столкнулся с трактором с ковшом, пишет «Телеграф».

Второй и третий вагоны пассажирского поезда №676 Брест-Гомель пострадали. При этом на момент аварии в поезде ехал 151 пассажир. В БелЖД заверили, что никто из них не пострадал.

Позднее стало известно, что поезд №676 Брест-Гомель отправился со станции Городец в 12:17 с задержкой на 42 минуты.

Фото и видео с места аварии пока нет.

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