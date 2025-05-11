Эрдоган: Турция готова провести переговоры между Украиной и РФ
- 11.05.2025, 14:14
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Президент провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Турция готова помочь Украине и РФ на пути к прекращению огня и миру. В частности, может принять переговоры между сторонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию президента Турции.
Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы, включая войну РФ против Украины.
Эрдоган заявил Макрону, что Турция готова способствовать миру, в частности провести переговоры.
«Президент Эрдоган заявил во время встречи, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться, и что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира», - говорится в сообщении.
Также Эрдоган сказал Макрону о «важности продолжения сотрудничества в деликатно реализованных процессах начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией».