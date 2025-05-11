В Беларуси нашли отличные дома под дачу дешевле 15 долларов 4 11.05.2025, 14:20

3,820

Почти даром и не в глуши.

Какие дома можно купить за одну базовую величину — 42 рубля? Информация об этой недвижимости находится в реестре пустующих домов. Жилье расположено в разных регионах, а в большинстве случаев купить ее можно без аукциона, пишет «Зеркало».

Нагуевичи, Слонимский район, 202 км от МКАД

Тупиковая небольшая деревня между речкой Руднянкой и лесом. Здесь всего одна улица, без названия. Пустующим признан дом номер 18. Это довольно старое строение, 1918 года постройки.

Общая площадь — 63 «квадрата». Кроме него, на участке 15 соток имеются веранда и сараи. Продается за 42 рубля без аукциона.

Тешевле, Барановичский район, 150 км от МКАД

Довольно большая деревня недалеко от Барановичей. Подъездные пути отличные.

Искомый дом находится на улице Ветеранов, 47. Его общая площадь составляет чуть более 50 квадратных метров. К нему прилагаются веранда, сарай и погреб (их состояние под вопросом). Участок 14 соток. Продается без аукциона.

Жилин Брод, Слуцкий район, 88 км от МКАД

Лесная деревня на краю Слуцкого района, инфраструктура не самая развитая, но есть ФАП и почта.

Пустующий дом находится на улице Центральной, 19. С виду крепкий, но больше о его состоянии можно будет сказать, сняв вагонку со стен.

Общая площадь — 30 м². Год ввода в эксплуатацию — 1948-й. На 28 сотках имеются еще сарай, погреб и уборная. Он ваш за 42 рубля.

Селищи, Воложинский район, 98 км от МКАД

Живописная деревня рядом с лесным массивом. Инфраструктура рядом — в агрогородке Богданов.

Здесь за пустующий дом под номером 32 придется побороться на аукционе. Информация о нем следующая: построен в 1960 году, износ составляет 60%, общая площадь — 42 м². Размер участка — 25 соток.

Торги состоятся 26 мая этого года. Подробности можно узнать в Вишневском сельисполкоме.

Анцелевщина, Воложинский район, 86 км от МКАД

Деревня хуторского типа, соседние дома находятся на почтительном удалении друг от друга.

Интересующая нас хата расположена примерно в центре, на участке напротив леса, под номером 32. Построили ее в 1930 году, износ оценили на 60%. Общая площадь — 66 м2.

Продается через аукцион с начальной стоимостью 42 рубля. Торги состоятся 26 мая 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com