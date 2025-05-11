Лукашенко снова стало плохо после парада в Москве?6
- 11.05.2025, 14:35
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На важном мероприятии повторилась ситуация 2023 года.
Диктатор Александр Лукашенко не принял участие в праздновании так называемого «дня государственных символов» в Минске. Вместо него выступил премьер-министр Александр Турчин. Он «поздравил» присутствующих от своего имени, а также зачитал обращение Лукашенко.
Напомним, что в 2023 году Лукашенко на этом «празднике» тоже не было. Диктатор почувствовал себя очень плохо во время парада 9 мая в Москве: не смог пройти несколько сотен метров. Вечером того же дня впервые за время своего правления он не смог произнести речь на возложении цветов на площади Победы: вместо него это сделал министр обороны Виктор Хренин.
Отметим, что всю последнюю неделю на публичных мероприятиях диктатор выглядит серьезно больным: он трудом читает речи, едва ходит и еле сдерживает тремор головы.