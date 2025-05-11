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Украина уничтожила важный для армии РФ завод в Брянской области

  • 11.05.2025, 14:52
  • 3,468
Украина уничтожила важный для армии РФ завод в Брянской области

Спутниковые снимки показали, что цеха разнесло ударом.

Украинские силы обороны нанесли успешный удар по радиотехническому заводу «Стрела» в Брянской области РФ.

Предприятие, тесно связанное с российским оборонным комплексом, уничтожено в результате пожара после удара. Стратегический удар по российскому ВПК Как сообщила OSINT-группа «Кіберборошно», удар по заводу «Стрела» привел к полному выведению его из строя.

По спутниковым снимкам видно, что основные производственные здания и складские помещения уничтожены.

Завод занимался выполнением контрактов для Министерства обороны России и производил радиоэлектронное оборудование для военных нужд.

Предприятие находилось всего в 10 километрах от государственной границы с Украиной по координатам 52.319126, 34.071653. Оно специализировалось на производстве радиолокационного и радиотехнического оборудования: трансформаторов, дросселей, катушек, фильтров помех и других компонентов.

Оборонные контракты завода «Стрела»

Завод тесно сотрудничал с государственной корпорацией «Ростех» и выполнял заказы для - научно-исследовательского института «Феррит-Домен» (системы связи и радиолокации); - АО «ПО Электроприбор» (системы связи специального назначения); - Ижевского электромеханического завода «Купол» (производство ЗРК «Тор» и дронов-камикадзе Shahed).

Всего завод выполнил 124 государственных контракта на сумму 172,6 млн рублей. Потеря предприятия существенно ударит по российской оборонной промышленности, учитывая его участие в разработке систем связи и радиоэлектроники.

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