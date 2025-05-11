Хозяин на празднике Александр Немец, Каспаров.Ru

11.05.2025, 14:57

3,670

Зачем председатель Си приезжал в Москву?

Я прекрасно понимаю, что от меня, единственного на Каспаров.Ru читающего (и неплохо читающего) на китайском, ждут оценки визита председателя Си в Москву. Попробую.

Для начала посмотрим на торговлю Китая и РФ в январе-апреле 2025 года, согласно данным Главного Таможенного Управления (ГТУ) Китая (только товары, без услуг). Эти цифры многое объясняют.

Согласно ГТУ, объем китайско-российской торговли в январе-апреле уменьшился на 7,5% против января-апреля 2024 года, до $71,12 млрд. Экспорт Китая в РФ за четыре месяца сократился на 5,3% и составил $30,81 млрд. Импорт товаров из России в КНР снизился на 9,1%, до $40,31 млрд.

Положительное сальдо РФ за январь-апрель сократилось примерно на 14,5% против января-апреля 2024 года и составило $9,5 млрд.

В апреле товарооборот двух стран оказался меньше, чем в марте на 3,4%, $17,81 млрд.; китайский экспорт составил $8,09 млрд, импорт товаров из РФ составил $9,72 млрд. Основная часть товаров РФ, поставляемых в КНР, приходится на нефть, природный газ и уголь. Сюда также входят медь и медная руда, древесина и морепродукты. Китай экспортирует в РФ автомобили, трактора, компьютеры и смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, одежду и обувь. Объем торговли Китая и РФ (данные ГТУ) в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд.; в 2024 году КНР и РФ обновили рекорд, доведя показатель до $244,81 млрд.

Прокомментирую. Сокращение экспорта Китая в РФ в январе-апреле 2025 года объясняется в основном резким сжатием экономики РФ. Не нужны РФ в прежних количествах автомобили, оборудование и прочее! Уже в 2024 году имела места стагнация (некоторый спад), а в 2025 году все быстро пошло вниз.

Кроме того, следует (в очередной раз) обратить внимание, что вся торговля Китая и РФ ведется за юани (рубли, можно сказать, не в счет). Подумайте, нефть, газ и уголь вместе с медью идут сейчас в Китай по совсем низким ценам и за юани! Точнее, в РФ посылают что похуже, а когда «второсорта» по высокой цене для экспорта в РФ не хватает, добавляют юани (в банках Китая их около 400 триллионов!). В январе-апреле российская сторона получила (по курсу) 70 миллиардов юаней. Жрите, не жалко!

Наконец, можно оценить торговлю Китая и РФ за весь 2025 год: едва ли больше 200 миллиардов долларов, примерно на уровне 2022 года! Или того меньше. И это несмотря на растущий экспорт из Китая в РФ «товаров двойного назначения» – для Войны.

Теперь о визите председателя Си в Москву и его результатах.

Нужно подчеркнуть, что «Большое китайско-российское соглашение» подписанное в Москве, «совершенно ни о чем».

А зачем вообще председатель Си приезжал в Москву? Не в последнюю очередь, чтобы подтвердить свой статус Хозяина! Хозяина чего? России, Монголии (я не оговорился) и всей Центральной Азии. Именно так. Этим и определился «набор второстепенных гостей» в Москве…

Теперь непосредственно об Украине. Для начала, цитата от Игоря Гаврищука:

«Согласно агентству «Блумберг», Си Цзиньпин в ходе «чайной беседы» 8 мая потребовал от Путина (как можно скорее) заключить справедливый мир с Украиной(!), на условиях приемлемых для всех заинтересованных сторон. Мир должен быть достигнут путем переговоров. Такое требование Си (напрямую) предъявил Путину впервые. Очевидно, Си согласовал свое требование с Трампом, Эрдоганом и европейскими лидерами».

Не сомневаюсь, что так и было. Пекин устал от войны. Снижение напряженности в мире Пекин считает главным условием для своего развития. С Путиным, видимо, церемониться не будут. В Пекине никак не возражают против новых европейских антипутинских санкций и против расширение европейской помощи Украине. Бейте Путина, не жалко!

Еще одно сходное сообщение от Тараса Березовца:

«Си Цзиньпин потребовал от Путина поскорее заключить справедливый мир. Это перекликается с последними требованиями к РФ Дональда Трампа и канцлера Мерца».

Сколько Путину осталось? Не знаю. Но знаю, что у него другого преемника кроме Си Цзиньпина не будет.

Александр Немец, Каспаров.Ru

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com