Найденный в метеоритах сплав поможет США победить зависимость от Китая 11.05.2025, 15:06

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Экспортные ограничения могут дать толчок научным прорывам.

Ограничения Китая на экспорт мощных постоянных магнитов из редкоземельных металлов, введенные в апреле в ответ на американские тарифы, могут серьезно повлиять на мировые технологии, пишет издание The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Эти магниты необходимы для производства электромобилей, турбин, МРТ и военной техники. По данным Минэнерго США, 92% таких магнитов производится в Китае.

Теперь ученые стремятся создать альтернативы без редкоземельных элементов. Один из перспективных кандидатов — тетратэнит, железо-никелевый сплав, найденный в метеоритах. Исследователи из Массачусетского университета смогли вырастить его в лаборатории за шесть недель вместо миллионов лет, требуемых в природе.

Также компания Niron Magnetics из Миннесоты разрабатывает магниты на основе железа и азота. Хотя их мощность пока уступает редкоземельным аналогам, теоретически они могут превзойти их в будущем. Компания уже привлекла $140 млн инвестиций, включая поддержку General Motors и Stellantis.

Хотя новые технологии не решат текущий дефицит, они могут снизить зависимость от Китая. Как отмечает аналитик Джек Хоули, «идеальным моментом для начала было двадцать лет назад, но следующий по значимости — сейчас».

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