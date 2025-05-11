закрыть
11 мая 2025, воскресенье, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ночью в Бегомль зашел медведь

  • 11.05.2025, 15:17
  • 1,886
Ночью в Бегомль зашел медведь

Местные жители рассказали подробности о встрече.

Минувшей ночью в Бегомле (Витебская область) местные жители заметили медведя. Видео с животным появилось в Instagram. По словам очевидцев, зверь пересек дорогу, пробежал через несколько дворов и удалился в сторону леса, пишет «Онлайнер».

Один из свидетелей, Дмитрий, который вместе с друзьями ехал по поселку, рассказал подробности произошедшего.

— Мы катались и ехали со стороны Докшиц в сторону Бегомля. Я поворачиваю голову и понимаю: стоит что-то большое. Сначала подумал: собака. Но потом доходит: у собаки не может быть таких лап. Повернули обратно — его уже нет. Позже встретили другое авто, в котором сидели мужчины. Они спросили, не потеряли ли мы собаку. Я говорю: «Это был не пес, а медведь». Они такие: «Да, мы тоже так подумали». Он, мол, убежал в сторону озера.

По словам парня, он увидел животное повторно уже возле городской бани.

— Это был медвежонок, судя по размеру, максимум годовалый. Мы подъехали, он убежал. Побежал по улице, встал на задние лапы, посмотрел на нас, порвал забор в одном из дворов и исчез. А чуть позже, когда мы поехали вдоль леса, он буквально врезался в забор рядом с машиной, развернулся и снова убежал. Мы потом ездили и предупреждали людей, чтобы были аккуратнее: все-таки дикий зверь бегает по поселку.

Дмитрий также отметил, что зверь выглядел напуганным.

— Было страшно. Тем более он такой молодой — а вдруг рядом и мать где-то? Ну и, понятно, напуган, бегает хаотично, может повести себя непредсказуемо.

Пока неизвестно, откуда именно появился медведь. В подобных ситуациях специалисты советуют избегать контакта с животными и сообщать об их появлении в природоохранные службы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров