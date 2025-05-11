Ночью в Бегомль зашел медведь
- 11.05.2025, 15:17
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Местные жители рассказали подробности о встрече.
Минувшей ночью в Бегомле (Витебская область) местные жители заметили медведя. Видео с животным появилось в Instagram. По словам очевидцев, зверь пересек дорогу, пробежал через несколько дворов и удалился в сторону леса, пишет «Онлайнер».
Один из свидетелей, Дмитрий, который вместе с друзьями ехал по поселку, рассказал подробности произошедшего.
— Мы катались и ехали со стороны Докшиц в сторону Бегомля. Я поворачиваю голову и понимаю: стоит что-то большое. Сначала подумал: собака. Но потом доходит: у собаки не может быть таких лап. Повернули обратно — его уже нет. Позже встретили другое авто, в котором сидели мужчины. Они спросили, не потеряли ли мы собаку. Я говорю: «Это был не пес, а медведь». Они такие: «Да, мы тоже так подумали». Он, мол, убежал в сторону озера.
По словам парня, он увидел животное повторно уже возле городской бани.
— Это был медвежонок, судя по размеру, максимум годовалый. Мы подъехали, он убежал. Побежал по улице, встал на задние лапы, посмотрел на нас, порвал забор в одном из дворов и исчез. А чуть позже, когда мы поехали вдоль леса, он буквально врезался в забор рядом с машиной, развернулся и снова убежал. Мы потом ездили и предупреждали людей, чтобы были аккуратнее: все-таки дикий зверь бегает по поселку.
Дмитрий также отметил, что зверь выглядел напуганным.
— Было страшно. Тем более он такой молодой — а вдруг рядом и мать где-то? Ну и, понятно, напуган, бегает хаотично, может повести себя непредсказуемо.
Пока неизвестно, откуда именно появился медведь. В подобных ситуациях специалисты советуют избегать контакта с животными и сообщать об их появлении в природоохранные службы.