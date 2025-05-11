Папа Лев XIV выступил с первым воскресным посланием 11.05.2025, 15:27

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Понтифик обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский Лев XIV произнес свое первое воскресное послание в Ватикане.

Об этом сообщает The Guardian.

Новый Папа по традиции обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Это было его первое воскресное послание после избрания понтификом.

Новый Папа Римский сказал, что несет в своем сердце «страдания близкого сердцу народа Украины» и призвал к переговорам для достижения «настоящего, справедливого и прочного мира». Он продолжил традицию покойного Папы Франциска, который призывал к переговорам между Украиной и Россией для прекращения войны и неоднократно осуждал гибель гражданских лиц.

Также Папа Лев XIV призвал к прекращению огня в Газе и освобождению всех израильских заложников. Папа Лев XIV попросил государства «больше не воевать».

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