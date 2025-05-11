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Внезапный поворот: Эрдоган выдвинул условие Путину

  • 11.05.2025, 15:29
  • 6,126
Внезапный поворот: Эрдоган выдвинул условие Путину
Реджеп Тайип Эрдоган

При его выполнении он готов провести переговоры между Украиной и РФ в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Путину главное условие для переговоров с Украиной. При его выполнении он готов провести их в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным», - говорится в сообщении.

Эрдоган согласился на переговоры в Турции

Как сообщается, в ходе встречи Эрдоган сообщил Путину, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, на котором они остановились, приветствуется, и что Турция готова провести переговоры, которые приведут к окончательному решению.

Что сказал Эрдоган о прекращении огня

В тоже время Эрдоган заявил, что «открылось окно возможностей для достижения мира» и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров.

В заявлении РФ о разговоре Путина и Эрдогана нет о прекращении огня

В России также опубликовали итоговый документ после разговора Эрдогана и Путина. Но в нем нет ни слова о призывах турецкого президента к прекращению огня в Украине.

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