Внезапный поворот: Эрдоган выдвинул условие Путину
- 11.05.2025, 15:29
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При его выполнении он готов провести переговоры между Украиной и РФ в Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Путину главное условие для переговоров с Украиной. При его выполнении он готов провести их в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным», - говорится в сообщении.
Эрдоган согласился на переговоры в Турции
Как сообщается, в ходе встречи Эрдоган сообщил Путину, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, на котором они остановились, приветствуется, и что Турция готова провести переговоры, которые приведут к окончательному решению.
Что сказал Эрдоган о прекращении огня
В тоже время Эрдоган заявил, что «открылось окно возможностей для достижения мира» и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров.
В заявлении РФ о разговоре Путина и Эрдогана нет о прекращении огня
В России также опубликовали итоговый документ после разговора Эрдогана и Путина. Но в нем нет ни слова о призывах турецкого президента к прекращению огня в Украине.