Ученые: Собаки и их хозяева действительно похожи 1 11.05.2025, 15:35

И внешне, и по характеру.

Ученые из Германии пришли к выводу, что собаки не только внешне напоминают своих владельцев, но и схожи с ними по личностным качествам. Исследование, проведенное Яной Бендер и ее коллегами из Института геоантропологии Макса Планка, опубликовано в журнале «Личность и индивидуальные различия» (Personality and Individual Differences), пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Оказалось, что схожесть между человеком и собакой — не просто шутка или совпадение. Женщины с короткими волосами чаще выбирают собак с короткими ушами, а длинноволосые — с длинноухими породами. Люди с высоким индексом массы тела имеют склонных к полноте питомцев. Более того, участники экспериментов могли правильно сопоставить собаку и ее владельца, даже видя только глаза на фото.

Однако физическая схожесть — лишь часть картины. Характеры тоже часто совпадают. Интроверты, как правило, имеют более тревожных собак, невротики — агрессивных, а сознательные люди чаще владеют дисциплинированными и легко обучаемыми питомцами. Хозяева «опасных» пород, таких как американский булли, часто характеризуются выраженной тягой к острым ощущениям и склонностью к чертам, связанным с психопатией.

Ученые предполагают, что личности хозяина и собаки не просто совпадают изначально — они формируют друг друга со временем.

«Как супружеские пары становятся похожи друг на друга, так же и собаки перенимают поведение своих владельцев», — говорится в исследовании.

Исследование также помогает подобрать более совместимых собак для работы, например, в качестве поводырей. А если питомец не любит вашу музыку — возможно, это не ваш пес.

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