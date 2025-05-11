Папа Римский Лев XIV для подготовки к избранию посмотрел «Конклав»1
- 11.05.2025, 15:48
В 2025 году голливудский фильм получил премию «Оскар».
Папа Римский Лев XIV перед собранием кардиналов смотрел голливудский фильм Эдварда Бергера «Конклав», заявил его старший брат Джон Прево в интервью NBC Chicago.
По словам Прево, его брату нужно было расслабиться и отвлечься перед важным мероприятием. Он в шутку спросил у будущего понтифика, смотрел ли он «Конклав» для подготовки.
«Я узнал у него, смотрел ли он фильм «Конклав», чтобы понимать, как себя вести на собрании кардиналов. <...> Я хотел отвлечь его от этого, посмеяться над чем-то, потому что он ощущал огромную ответственность», — поделился Прево.
В апреле после смерти Папы Римского Франциска в США резко вырос интерес к фильмам «Конклав» и «Два папы», рассказывающим о внутренней жизни Ватикана. Согласно данным аналитической компании Luminate, количество просмотров фильма «Конклав» на всех платформах выросло на 283% всего за два дня — с 20 по 21 апреля.
В 2025 году «Конклав» получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, над ним работал Питер Строан.