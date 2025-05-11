Папа Римский Лев XIV для подготовки к избранию посмотрел «Конклав» 1 11.05.2025, 15:48

В 2025 году голливудский фильм получил премию «Оскар».

Папа Римский Лев XIV перед собранием кардиналов смотрел голливудский фильм Эдварда Бергера «Конклав», заявил его старший брат Джон Прево в интервью NBC Chicago.

По словам Прево, его брату нужно было расслабиться и отвлечься перед важным мероприятием. Он в шутку спросил у будущего понтифика, смотрел ли он «Конклав» для подготовки.

«Я узнал у него, смотрел ли он фильм «Конклав», чтобы понимать, как себя вести на собрании кардиналов. <...> Я хотел отвлечь его от этого, посмеяться над чем-то, потому что он ощущал огромную ответственность», — поделился Прево.

В апреле после смерти Папы Римского Франциска в США резко вырос интерес к фильмам «Конклав» и «Два папы», рассказывающим о внутренней жизни Ватикана. Согласно данным аналитической компании Luminate, количество просмотров фильма «Конклав» на всех платформах выросло на 283% всего за два дня — с 20 по 21 апреля.

В 2025 году «Конклав» получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, над ним работал Питер Строан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com