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Келлог: Сначала прекращение огня, а затем переговоры, а не наоборот

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  • 11.05.2025, 16:28
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Келлог: Сначала прекращение огня, а затем переговоры, а не наоборот
Кит Келлог
Фото: EPA

Спецпосланник Трампа ответил на заявления Путина.

Даже премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон понимает, что для переговоров о мире в Украине необходимо сначала добиться прекращения огня. Об этом заявил 11 мая в соцсети X специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Он репостнул заявление Лаксона за 10 мая, в котором премьер Новой Зеландии от имени своей страны совместно с представителями международного сообщества, в том числе президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также премьер-министра Великобритании Кира Стармера поддержал «справедливый и прочный мир в Украине, начиная с полного и безоговорочного 30-дневного прекращения огня».

«Даже премьер-министр Новой Зеландии это понимает. Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убивать. Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а в течение этого времени перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот «» – написал Келлог.

Спецпредставитель главы Белого дома не упоминал фамилию нелегитимного президента РФ Владимира Путина, но заявление Келлога последовало после ночного выступления главы Кремля. Путин предложил прямые переговоры РФ и Украины, но предложения о прекращении огня публично не поддержал.

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