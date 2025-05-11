Келлог: Сначала прекращение огня, а затем переговоры, а не наоборот 5 11.05.2025, 16:28

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Кит Келлог

Фото: EPA

Спецпосланник Трампа ответил на заявления Путина.

Даже премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон понимает, что для переговоров о мире в Украине необходимо сначала добиться прекращения огня. Об этом заявил 11 мая в соцсети X специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Он репостнул заявление Лаксона за 10 мая, в котором премьер Новой Зеландии от имени своей страны совместно с представителями международного сообщества, в том числе президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также премьер-министра Великобритании Кира Стармера поддержал «справедливый и прочный мир в Украине, начиная с полного и безоговорочного 30-дневного прекращения огня».

«Даже премьер-министр Новой Зеландии это понимает. Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убивать. Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а в течение этого времени перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот «» – написал Келлог.

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs — Keith Kellogg (@generalkellogg) May 11, 2025

Спецпредставитель главы Белого дома не упоминал фамилию нелегитимного президента РФ Владимира Путина, но заявление Келлога последовало после ночного выступления главы Кремля. Путин предложил прямые переговоры РФ и Украины, но предложения о прекращении огня публично не поддержал.

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