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В Минске возле Цнянского водохранилища нашли танковый снаряд

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  • 11.05.2025, 16:38
  • 2,712
В Минске возле Цнянского водохранилища нашли танковый снаряд

Фотофакт.

Минчанин случайно обнаружил возле улицы Александровской и Цнянского водохранилища подозрительный объект. Мужчина, как пишут «Минск-Новости», сразу же обратился к правоохранителям, на место прибыла оперативно-следственная группа, территория была взята под контроль.

Через некоторое время специалисты Противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси сообщили, что обнаруженный предмет – 125-мм осколочно-фугасный снаряд пушки танка Т-72Б. У него отсутствует взрыватель, однако он может быть опасен, поскольку внутри находится взрывчатое вещество.

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