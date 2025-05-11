Десятки районов по всей Беларуси запрещают продажу алкоголя

Десятки районов по всей Беларуси запрещают продажу алкоголя6
- 11.05.2025, 17:06
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Что происходит.
В Беларуси вводят повсеместный запрет на продажу алкогольной продукции.
Ограничения коснутся не только маленьких, но и крупных магазинов, а также затронут областные города и множество районов.
Купить спиртное будет проблематично с определенного времени, однако есть исключения из правил. Запрет не коснется торговых объектов, которые продают горячительные напитки в розлив.
Кроме того, приобрести алкоголь можно будет в целях проведения ритуальных обрядов и свадеб. В списке десятки районов, местные власти которых приняли соответствующее постановление о запрете.
Все эти документы объединяет одно: запрет на продажу алкоголя будет действовать 24 мая и 13 июня.
В эти дни запланировано проведения Последних звонков и выпускных, а в других регионах решили устроить как раз в это время «Дни трезвости».
Уже с полуночи 24 мая и 13 июня нельзя будет приобрести спиртное в магазинах в Лунинецком, Каменецком, Толочинском, Барановичском, Малоритском, Жлобинском, Березинском районах, а также на территории Бреста и Жодино.
Кроме того, подобные ограничения будут действовать в Ивановском и Логойском районах, однако здесь дни без спиртного будут еще 1 сентября и только 14 июня соответственно.