Куда пропала белорусская картошка?8
- 11.05.2025, 17:25
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МАРТ назвал причину.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения в поставках картофеля из стабилизационных фондов. Как сообщили в ведомстве, несмотря на достаточные запасы продукции в хранилищах, в торговле фиксировались перебои.
По информации облисполкомов и Мингорисполкома, объемы картофеля в стабилизационных фондах на межсезонный период 2024–2025 годов превышали установленные минимальные нормы. Однако в магазинах наблюдались перебои с поставками. Эти данные подтверждаются как результатами проверок МАРТ, так и обращениями граждан и пояснениями самих торговых организаций.
Кроме того, в ходе совместных проверок МАРТ, ГТК, МВД и Госпогранкомитета были зафиксированы многочисленные случаи незаконного вывоза картофеля за границу — в отдельных эпизодах речь шла о партиях до 20 тонн, с участием иностранных граждан.
Ведомство продолжает проверку действий организаций, ответственных за хранение продукции, чтобы выявить возможные нарушения при поставках в торговые сети.