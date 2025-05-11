Куда пропала белорусская картошка? 8 11.05.2025, 17:25

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МАРТ назвал причину.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения в поставках картофеля из стабилизационных фондов. Как сообщили в ведомстве, несмотря на достаточные запасы продукции в хранилищах, в торговле фиксировались перебои.

По информации облисполкомов и Мингорисполкома, объемы картофеля в стабилизационных фондах на межсезонный период 2024–2025 годов превышали установленные минимальные нормы. Однако в магазинах наблюдались перебои с поставками. Эти данные подтверждаются как результатами проверок МАРТ, так и обращениями граждан и пояснениями самих торговых организаций.

Кроме того, в ходе совместных проверок МАРТ, ГТК, МВД и Госпогранкомитета были зафиксированы многочисленные случаи незаконного вывоза картофеля за границу — в отдельных эпизодах речь шла о партиях до 20 тонн, с участием иностранных граждан.

Ведомство продолжает проверку действий организаций, ответственных за хранение продукции, чтобы выявить возможные нарушения при поставках в торговые сети.

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