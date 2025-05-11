Рубио примет участие во встрече НАТО в Турции

Рубио примет участие во встрече НАТО в Турции1
- 11.05.2025, 17:37
Будут обсуждать войну в Украине.
Государственный секретарь США Марко Рубио примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции 14−16 мая, где будут обсуждать прекращение войны России против Украины.
Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепа США.
«В преддверии саммита НАТО в Гааге в июне этого года госсекретарь будет продвигать повестку дня президента [США] Трампа по обеспечению того, чтобы члены Альянса внесли свой вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО», — говорится в заявлении Государственного департамента.
Саммит лидеров стран НАТО 2025 года состоится в Гааге, Нидерланды, с 24 по 26 июня. Ожидается, что в саммите примет участие также президент Украины Владимир Зеленский.