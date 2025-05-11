В Беларуси таксистов хотят обязать озвучивать цену перед началом поездки 2 11.05.2025, 17:41

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Белорусских таксистов хотят обязать перед началом поездки озвучить пассажиру ее стоимость. Это сделает человека более защищенным от неоправданно высоких тарифов, рассказал в эфире гостелеканала «Первый информационный» начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий.

Общественное обсуждение изменений правил автоперевозок пассажиров прошло с 26 апреля по 5 мая.

Объявление цены поездки перед ее началом чиновник Минтранса назвал основным предлагаемым изменением. Он отметил, что было «много резонансных случаев», когда таксист вез пассажиров на небольшое расстояние, а потом выставлял счет на внушительную сумму.

«Для того, чтобы избежать в дальнейшем таких фактов, случаев, мы предлагаем такую норму. Предлагаем, чтобы водитель до начала поездки озвучивал ориентировочную стоимость», — рассказал Гладкий.

По его словам, нововведение приведет к тому, что пассажир будет защищен и будет сразу понимать — походит ли ему предлагаемый тариф. Чиновник сказал, что во время общественного обсуждения (поступило 36 сообщений) «в принципе эта норма была поддержана всеми».

Гладкий добавил, что данный проект постановления Совмина будет дорабатываться, ему предстоит пройти повторное согласование с госорганами, в разных ассоциациях, совете по развитию предпринимательства.

Напомним, документом также предлагается к 1 января 2028 года оборудовать видеонаблюдением весь пассажирский автомобильный транспорт, который совершает рейсы внутри страны.

С 1 января 2027-го хотят ввести необходимость оборудования ремнями безопасности (двухточечными либо трехточечными) мест для сидения в автобусах.

Также предлагается уточнить список случаев, при которых пассажир вправе отказаться от оплаты поездки в автомобиле-такси.

Еще предлагается ввести изменения требований к водителям по наличию стажа и отсутствия привлечения к ответственности об административных правонарушениях.

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