«Барселона» играет с «Реалом»: дублями отметились Мбаппе и Рафинья 11.05.2025, 18:18

Фото: Getty Images

Каталонцы в первом тайме забили королевскому клубу четыре мяча подряд.

На стадионе «Льюис Компанис» завершился первый тайм матча 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

К перерыву сине-гранатовые ведут в счете 4:2. На дубль Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти и забившего (5-я минута) с игры (14) «Барселона» ответила мячами Эрика Гарсии (19), Ламина Ямаля (32), а также двумя голами Рафиньи (34, 45).

Перед началом игры за четыре тура до конца лидирующая в чемпионате команда Ханси Флика опережала на четыре очка «сливочных», занимающих в турнирной таблице второе место.

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