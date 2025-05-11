закрыть
11 мая 2025, воскресенье, 18:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Барселона» играет с «Реалом»: дублями отметились Мбаппе и Рафинья

  • 11.05.2025, 18:18
«Барселона» играет с «Реалом»: дублями отметились Мбаппе и Рафинья
Фото: Getty Images

Каталонцы в первом тайме забили королевскому клубу четыре мяча подряд.

На стадионе «Льюис Компанис» завершился первый тайм матча 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

К перерыву сине-гранатовые ведут в счете 4:2. На дубль Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти и забившего (5-я минута) с игры (14) «Барселона» ответила мячами Эрика Гарсии (19), Ламина Ямаля (32), а также двумя голами Рафиньи (34, 45).

Перед началом игры за четыре тура до конца лидирующая в чемпионате команда Ханси Флика опережала на четыре очка «сливочных», занимающих в турнирной таблице второе место.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров