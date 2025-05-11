«Барселона» играет с «Реалом»: дублями отметились Мбаппе и Рафинья
- 11.05.2025, 18:18
Каталонцы в первом тайме забили королевскому клубу четыре мяча подряд.
На стадионе «Льюис Компанис» завершился первый тайм матча 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
К перерыву сине-гранатовые ведут в счете 4:2. На дубль Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти и забившего (5-я минута) с игры (14) «Барселона» ответила мячами Эрика Гарсии (19), Ламина Ямаля (32), а также двумя голами Рафиньи (34, 45).
Перед началом игры за четыре тура до конца лидирующая в чемпионате команда Ханси Флика опережала на четыре очка «сливочных», занимающих в турнирной таблице второе место.