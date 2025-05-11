Макрон показал, как звонил Трампу из Киева в шесть утра по Вашингтону 11.05.2025, 18:48

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Эмманюэль Макрон

Видео.

Президент Франции Эмманюэль Макрон показал нарезку кадров «из-за кулис» совместной поездки европейских лидеров в Киев, среди прочего – как он ранним утром звонил Дональду Трампу.

Видеоролик опубликован на странице Макрона в Facebook.

В начале видео можно увидеть, как выглядит VIP-вагон «Укрзализныци», в котором лидеры направлялись в Киев. На этих кадрах Макрон спрашивает, прибывает ли поезд в 8 часов. Выясняется, что по французскому времени это 7 утра.

«Нужно заверить Зеленского, сказав ему: если он предложит взаимодействовать – ты взаимодействуешь. Но если перемирие не будет соблюдаться, тогда будут санкции. Это будет хороший баланс. И мы привлекаем американцев», – объясняет Макрон на кадрах с дороги по железной дороге и прибытия на вокзал.

Далее (перебивая это другими кадрами визита) показывают, как Макрон организовал звонок с Трампом во время разговора европейских лидеров и Зеленского в Мариинском дворце.

«Привет, Дональд. Можно тебя набрать через 2 минуты вместе с Зеленским?.. Тогда я перезвоню через две минуты со всеми остальными», – говорит Макрон.

«Скажите им, что с Трампом договорились. Можно звонить ему сейчас. У него 6 утра», – сообщает он после этого.

«Мы сейчас решили поддержать прекращение огня, которое начнется с понедельника и продлится 30 дней, чтобы начать строить справедливый и длительный мир. А в случае нарушения перемирия европейцы и американцы подготовят и скоординируют масштабные санкции», – сообщается закадровым текстом о договоренности европейских лидеров и Зеленского в Киеве.

Также в видео Макрон отмечает, что «судьба мира и свободы в Европе сейчас решается в Киеве».

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