закрыть
11 мая 2025, воскресенье, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы

1
  • 11.05.2025, 19:17
  • 2,204
На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы

По меньшей мере 35 человек пострадали.

На Шри-Ланке автобус сорвался со скалы, погиб 21 человек, сообщает местный новостной портал Adaderana со ссылкой на полицию.

По меньшей мере 35 человек пострадали в аварии. Их доставили в больницы Нувара-Элии и Котмале.

Личности погибших в ДТП пока не установили, говорится в сообщении.

Авария произошла в Котмале, в Центральной провинции Шри-Ланки. Автобус, который принадлежит Транспортному совету Шри-Ланки, следовал из южного паломнического места Катарагама в Курунегала, когда съехал с дороги и упал с высоты около 100 м со скалы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров