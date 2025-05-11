На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы 1 11.05.2025, 19:17

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По меньшей мере 35 человек пострадали.

На Шри-Ланке автобус сорвался со скалы, погиб 21 человек, сообщает местный новостной портал Adaderana со ссылкой на полицию.

По меньшей мере 35 человек пострадали в аварии. Их доставили в больницы Нувара-Элии и Котмале.

Личности погибших в ДТП пока не установили, говорится в сообщении.

Авария произошла в Котмале, в Центральной провинции Шри-Ланки. Автобус, который принадлежит Транспортному совету Шри-Ланки, следовал из южного паломнического места Катарагама в Курунегала, когда съехал с дороги и упал с высоты около 100 м со скалы.

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