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«Барселона» в невероятном матче одолела «Реал»

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  • 11.05.2025, 19:27
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«Барселона» в невероятном матче одолела «Реал»
Фото: Getty Images

4:3.

На стадионе «Льюис Компанис» завершился матч 35-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Победу в «эль класико» со счетом 4:3 одержали сине-гранатовые.

На хет-трик нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе (забившего на 5-й минуте с пенальти, а также на 14-й и 70-й минутах) команда Ханса-Дитера Флика ответила голами Эрика Гарсии (19), Ламина Ямаля (32) и дублем Рафиньи (34, 45).

Отрыв сине-гранатовых над «сливочными» увеличился до семи очков за три тура до конца чемпионата Испании. Идущая первой «Барселона» набрала 82 очка, у занимающего второе место «Реала» осталось 75.

В следующем туре «Реал» 14 мая примет на своем поле «Мальорку», а «Барселона» через день сыграет на выезде с «Эспаньолом».

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