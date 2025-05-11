Трамп отреагировал на предложение о переговорах Украины и РФ 7 11.05.2025, 20:03

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США считает, что Киеву следует принять предложение Путина о проведении прямых переговоров в Стамбуле.

Украина должна сейчас же согласиться на предложенное президентом России Владимиром Путиным возобновление прямых переговоров, заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, на встрече в Стамбуле Москва и Киев смогут определить, возможно ли заключить соглашение о мирном урегулировании конфликта. В противном случае Европа и США будут знать, «на чем все держится, и смогут действовать соответственно».

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровавой бойни. Украина должна согласиться на это, НЕМЕДЛЕННО», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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