Белорусские пляжники завоевали историческое серебро на чемпионате мира

Белорусские пляжники завоевали историческое серебро на чемпионате мира2
- 11.05.2025, 20:08
Наша команда уступила в решающей игре сборной Бразилии.
Впервые с момента обретения суверенитета белорусская сборная по игровому виду спорта играла в финале чемпионата мира.
Соперником белорусов в поединке за титул были бразильцы. Южноамериканская сборная шесть раз первенствовала на чемпионатах мира, тогда как белорусы имели возможность завоевать первый трофей. Однако соперник все же отстоял статус сильнейшего в мире. Бразильцы победили белорусов со счетом 4:3.
Сборная Бразилии, занимающая первое место в мировом рейтинге, впервые на этом турнире столкнулась со столь ожесточенным сопротивлением. В третьем тайме белорусы отыгрались с 1:3 благодаря дублю Игоря Бриштеля. Однако последнее слово осталось за противником, который вырвал победу за две минуты до конца встречи.
Серебро на Сейшелах – лучший результат белорусских пляжников на чемпионатах мира. В прошлом году они стали четвертыми.