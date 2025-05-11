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Белорусские пляжники завоевали историческое серебро на чемпионате мира

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  • 11.05.2025, 20:08
Белорусские пляжники завоевали историческое серебро на чемпионате мира
Фото: FIFA

Наша команда уступила в решающей игре сборной Бразилии.

Впервые с момента обретения суверенитета белорусская сборная по игровому виду спорта играла в финале чемпионата мира.

Соперником белорусов в поединке за титул были бразильцы. Южноамериканская сборная шесть раз первенствовала на чемпионатах мира, тогда как белорусы имели возможность завоевать первый трофей. Однако соперник все же отстоял статус сильнейшего в мире. Бразильцы победили белорусов со счетом 4:3.

Сборная Бразилии, занимающая первое место в мировом рейтинге, впервые на этом турнире столкнулась со столь ожесточенным сопротивлением. В третьем тайме белорусы отыгрались с 1:3 благодаря дублю Игоря Бриштеля. Однако последнее слово осталось за противником, который вырвал победу за две минуты до конца встречи.

Серебро на Сейшелах – лучший результат белорусских пляжников на чемпионатах мира. В прошлом году они стали четвертыми.

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