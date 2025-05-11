Белорусские пляжники завоевали историческое серебро на чемпионате мира 2 11.05.2025, 20:08

Фото: FIFA

Наша команда уступила в решающей игре сборной Бразилии.

Впервые с момента обретения суверенитета белорусская сборная по игровому виду спорта играла в финале чемпионата мира.

Соперником белорусов в поединке за титул были бразильцы. Южноамериканская сборная шесть раз первенствовала на чемпионатах мира, тогда как белорусы имели возможность завоевать первый трофей. Однако соперник все же отстоял статус сильнейшего в мире. Бразильцы победили белорусов со счетом 4:3.

Сборная Бразилии, занимающая первое место в мировом рейтинге, впервые на этом турнире столкнулась со столь ожесточенным сопротивлением. В третьем тайме белорусы отыгрались с 1:3 благодаря дублю Игоря Бриштеля. Однако последнее слово осталось за противником, который вырвал победу за две минуты до конца встречи.

Серебро на Сейшелах – лучший результат белорусских пляжников на чемпионатах мира. В прошлом году они стали четвертыми.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com