Осмелится ли Путин на встречу с Зеленским в Стамбуле? 6 11.05.2025, 21:20

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Фото: Getty Images

Глава МИД Украины поделился мнением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать главу Кремля Владимира Путина лично на переговорах в Стамбуле. Однако глава украинского МИД сомневается, что российский диктатор осмелится прилететь.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост Андрея Сибиги в соцсети Х.

«Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Крайне маловероятно, что российская сторона обладает хотя бы такой смелостью», - написал министр иностранных дел Украины.

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