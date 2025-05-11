Осмелится ли Путин на встречу с Зеленским в Стамбуле?6
- 11.05.2025, 21:20
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Глава МИД Украины поделился мнением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать главу Кремля Владимира Путина лично на переговорах в Стамбуле. Однако глава украинского МИД сомневается, что российский диктатор осмелится прилететь.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост Андрея Сибиги в соцсети Х.
«Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Крайне маловероятно, что российская сторона обладает хотя бы такой смелостью», - написал министр иностранных дел Украины.