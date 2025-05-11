Известна ближайшая дата, когда «Барселона» может стать чемпионом Испании
- 11.05.2025, 21:24
Каталонцы опережают «Реал» на семь очков.
«Барселона» обыграла «Реал» на своем поле со счетом 4:3. Как следствие, команда Ханса-Дитера Флика приблизилась к чемпионскому титулу. Теперь лидирующие каталонцы опережают вторых мадридцев на семь очков (82 против 75).
Впереди еще три тура, то есть каждая из команд может набрать еще девять очков. «Барселона» может стать чемпионом Испании уже в среду, 14 мая. Это произойдет, если «Реал» не обыграет на своем поле «Мальорку».
Если же «Реал» одержит победу, то «Барселона» сможет оформить титул на следующий день, 15 мая. Для этого команде Флика нужно будет обыграть на выезде «Эспаньол».