Умер последний главный банкир СССР 2 11.05.2025, 21:55

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Виктор Геращенко

Ему было 87 лет.

На 88-м году жизни умер экономист Виктор Геращенко, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на близкий к семье источник. О смерти Геращенко также написала в телеграм-канале депутат Госдумы РФ Оксана Дмитриева.

Геращенко был главой Госбанка СССР, в 1990-е и начало 2000-х возглавлял Центробанк РФ. Под его руководством было проведено несколько денежных реформ. В их числе павловская денежная в 1991 году, по которой банкноты номиналом 50 и 100 руб. можно было обменять в течение двух дней на купюры нового образца, но крупные суммы со сберегательных книжек снимать было нельзя. По реформе 1993-го оставшиеся в обращении денежные знаки 1991–1992 годов следовало обменять на новые, однако на руки невозможно было получить сумму, превышающую 35 тыс. руб.

Геращенко дважды заявлял о желании стать президентом России. Впервые он выдвинул свою кандидатуру в 2003-м от Партии российских регионов (сейчас вошла в состав партии «Справедливая Россия»). Однако ему отказали в регистрации, так как он не собрал необходимого количества подписей избирателей в свою поддержку. В 2007-м Геращенко также заявил о планах баллотироваться, но позже отказался: его не поддержала ни одна партия.

Геращенко родился в декабре 1937-го в семье экономистов в Ленинграде. Окончил кредитный факультет Московского финансового института (Финансовый университет при правительстве России) в 1960 году.

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