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Какой будет погода в Беларуси в понедельник

  • 11.05.2025, 22:08
Какой будет погода в Беларуси в понедельник

Ожидаются ночные заморозки.

В Беларуси на 12 мая объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении — ночью на большей части территории ожидаются заморозки от 0 до минус 4 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют в понедельник, 12 мая, переменную облачность. Ночью преимущественно по северо-востоку, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах страны опустится слабый туман. Ветер будет северо-западным, северным от слабого до умеренного, днем местами порывистый.

Ночью большую часть территории Беларуси затронут заморозки от 0 до 4 градусов, местами минимальная температура воздуха будет варьироваться от 1 до 5 градусов тепла. Днем столбик термометра будет колебаться от 9 до 15 градусов со знаком плюс.

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