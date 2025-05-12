Участницу конкурса «Миссис Россия» забили насмерть 12.05.2025, 2:59

Наталья Маурер

Скрипачку Наталью Маурер нашли в Москве без признаков жизни.

В Москве участницу конкурса «Миссис Россия» и известную скрипачку Наталью Маурер нашли в Москве без признаков жизни. Об этом сообщает Baza.

Тело 40-летней женщины обнаружили 3 мая в квартире, принадлежащей врачу-хирургу, старшему научному сотруднику центра «Микрохирургия глаза» Алексею Паштаеву. В жилище был беспорядок и следы борьбы.

По данным следствия, Маурер и Паштаев жили вместе. Владельца квартиры арестовали, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Маурер являлась победительницей конкурса «Миссис Нижний Новгород», что давало ей право на участие в «Миссис Россия». Также она играла на скрипке вместе с мужем, солистом балета Нижегородского театра оперы и балета.

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