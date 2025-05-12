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Мбаппе стал рекордсменом «Реала» по голам в дебютном сезоне

  • 12.05.2025, 4:02
Мбаппе стал рекордсменом «Реала» по голам в дебютном сезоне
Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images

Французский нападающий забил 39 голов во всех турнирах.

В воскресенье, 11 мая, проходил матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» на своем поле принимала «Реал». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу каталонцев.

У мадридского клуба хет-трик на свой счет записал французский нападающий Килиан Мбаппе. Форвард перешел в «Реал» в статусе свободного агента летом 2024 года. В своем дебютном сезоне за «сливочных» Мбаппе забил 39 голов во всех турнирах. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Мбаппе 26 лет, с 2015 по 2017 год он выступал за за «Монако», после чего на правах аренды перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года, а в июле 2018 года парижане выкупили форварда за €180 млн. Вместе с «ПСЖ» он стал шестикратным чемпионом Франции, а также четырехкратным победителем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка. В начале июня 2024 года Мбаппе покинул «ПСЖ» и в статусе свободного агента и подписал контракт с «Реалом». Соглашение рассчитано до 2029 года. Вместе с командой француз уже стал победителем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Как писал The Guardian, Мбаппе будет получать в мадридском клубе от €15 млн до €20 млн с ежегодным приростом. «Реал» также будет выплачивать нападающему €125 млн в качестве подписного бонуса в течение пяти лет. Transfermarkt оценивает игрока в €170 млн.

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