Парад лома Александр Коваленко

12.05.2025, 5:15

Коллаж: Главред

Как Путин маскирует танковый кризис показухой на Красной площади.

Парад 9 мая в Москве — это был позор, потому что была представлена техника, которую мы почти не видим в зоне боевых действий, поскольку российские оккупационные войска ее почти не используют.

Давайте возьмем среднестатистические танки Т-72, Т-80 и Т-90, которые были представлены. Это основные боевые танки России, которые она называет «современными». Например, Т-90М «Прорыв» российские пропагандисты и официальные лица, в частности Путин и Медведев, неоднократно называли «лучшим танком в мире». Но Т-90 – это фактически глубокая модернизация советского Т-72Б, причем эта модернизация сделала танк хуже: на первом Т-90 было больше уязвимых участков, чем на советском Т-72Б.

Этих танков сейчас очень мало. Если они есть на Красной площади, почему мы не видим их ежедневно в массовых танковых кулаках, которые идут на прорыв наших рубежей, нашей обороны? Например, Т-90 производится на "Уралвагонзаводе" в количестве примерно 6-7 единиц в месяц. Остальные танки россияне просто восстанавливают. Т-72 – это восстановление запасов Советского Союза, которых становится все меньше, и почти все базы в России сейчас опустошены.

Восстановлением Т-80 занимается «Омсктрансмаш». Производства Т-80 нет вообще – есть только линии восстановления и модернизации до уровня Т-80 БВМ. Так же и по другим танкам. А остальные – это Т-54, Т-62 и так далее, то есть советские вариации.

Речь идет о том, что у России не осталось даже тех танков, которые были в наибольшем количестве серийного производства и в наибольшем количестве на складах. Танки – в дефиците для войска. Нет штатной комплектации основных боевых танков. Например, в батальоне обязательно должна быть танковая рота, а это 11 танков, впрочем, в РФ сейчас дефицит – 3-4 танка.

Также в российских подразделениях нет штатной комплектации боевыми бронированными машинами (ББМ). Как правило, на батальон должно быть 33 единицы ББМ, но сейчас их всего 11-12. Поэтому россияне и используют «Жигули», «Нивы», мотоциклы, электросамокаты в зоне боевых действий, то есть неспециализированную технику. И это касается почти всех соединений, почти всех формирований российских оккупационных войск.

Средний показатель штатной комплектации танками и ББМ – 20-30%. То есть дефицит по этому параметру 60-70%.

Александр Коваленко, «Главред»

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