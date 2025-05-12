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Под Покровском ВСУ ликвидировали сотни оккупантов и пункт управления БПЛА

  • 12.05.2025, 7:39
  • 2,830
Под Покровском ВСУ ликвидировали сотни оккупантов и пункт управления БПЛА

Украинский Генштаб раскрыл подробности.

С начала суток 11 мая и до вечера на фронте в целом произошло 111 боев. Самым горячим направлением остается Покровский, где ВСУ обезвредили 368 российских захватчиков, и уничтожили немало техники и пункт управления БПЛА.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 11 мая.

Российские обстрелы

С начала суток российские оккупанты нанесли 39 авиаударов (сбросили 68 управляемых авиационных бомб)

Также противник привлек для поражения 1262 дроны-камикадзе, и совершил 3821 обстрел по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

Харьковское направление - враг 2 раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Купянское направление - оккупанты атаковали в районах Новой Кругляковки и Загрызово, Силы обороны остановили 2 попытки противника продвинуться вперед.

Лиманское направление - здесь враг 20 раз атаковал позиции ВСУ в районах н.п. Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодези и в направлении Григорьевки. Продолжаются 4 боестолкновения.

Северское направление - украинские защитники отражали 4 вражеских штурма в районе Белогоровки, из которых 2 до сих пор продолжаются.

Краматорское направление - захватчики проводили штурмы позиций ВСУ вблизи Новомарково, Часового Яра и Андреевки. Украинские защитники отбили 4 вражеские атаки.

Торецкое направление - росармия 6 раз штурмовала позиции ВСУ в районах Озаряновки, Делиевки и Торецка.

Покровское направление - враг проводил атаки в районах н.п. Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Багатырь. Воины ВСУ остановили 38 штурмовых действий россиян, еще 9 боев - продолжаются.

«Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 368 оккупантов, из них 193 - безвозвратно», - передали в Генштабе.

Силы обороны на этом направлении уничтожили 5 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему, автомобиль, 15 мотоциклов, 32 БПЛА, 1 единицу специальной техники, пункт управления БПЛА, а также повредили 1 ББМ, автомобиль, 4 мотоцикла и 4 артсистемы врага.

Новопавловское направление - здесь враг 7 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля и Новополя. До сих пор продолжаются 3 боя.

Ореховское направление - оккупанты проводили 6 наступательных операций в районе Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

Приднепровское направление - российские захватчики 1 раз неудачно атаковали в сторону позиций ВСУ.

Курское направление - здесь произошло 7 атак врага, 1 бой до сих пор продолжается. Также росармия нанесла 2 авиаудара (сбросив 4 КАБы), и осуществили 134 артиллерийских обстрела, в том числе 8 - из РСЗО.

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