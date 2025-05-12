The Guardian: Зеленский перехватил инициативу у Путина

The Guardian: Зеленский перехватил инициативу у Путина4
- 12.05.2025, 7:49
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Президент Украины совершил дипломатический гамбит.
Президент Украины Владимир Зеленский совершил «дипломатический гамбит», предложив Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг.
Как пишет The Guardian, он перехватил у Путина инициативу, и теперь оказывает на него давление.
Как напоминает издание, требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что если Путин отклонит предложение, будут усилены санкции и увеличена военную помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.
В ответ Путин обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о прекращении огня, но сказал, что «несмотря на это» он предлагает двум сторонам встретиться для переговоров, которые, по его словам, могут состояться в Стамбуле в этот четверг.
Как отмечает The Guardian, тон Путина был явно тщательно выверен, чтобы отвергнуть требования Европы, но также создать видимость конструктивной позиции Москвы в глазах администрации Трампа, которая до недавних пор была гораздо мягче по отношению к Москве, чем к Киеву. Путин особо поблагодарил новую администрацию США за ее усилия по урегулированию конфликта:
«Ответ Трампа предполагает, что тактика, возможно, увенчалась успехом, нанеся значительный удар по единству Запада. Однако его пост в Truth Social также намекнул на разочарование, которое он, как сообщается, выражал в последние дни в частном порядке по поводу жестких требований Москвы в войне в Украине».
При этом, предложив прямую встречу с Путиным в Стамбуле, Зеленский перехватил инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора — который редко путешествует спонтанно.