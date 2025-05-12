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«Это решение стало для Путина фатальным»

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  • 12.05.2025, 7:56
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«Это решение стало для Путина фатальным»
Иван Яковина

Шансы на военный переворот в РФ заметно возрастают.

Журналист Иван Яковина заверил, что шансы смены власти в РФ военным путем заметно возрастают.

«Вчера ночью произошло одно из важнейших и, на мой взгляд, ключевых событий нынешней российско-украинской войны. Российский лидер Путин отверг очень серьезную мирную инициативу со стороны Запада и объявил о том, что он решил все-таки продолжать войну против Украины и отвергнуть мирные предложения. Вы знаете, я уверен, что спустя какое-то время мы все поймем, что именно это решение стало для Путина фатальным, и благодаря именно этому решению он проиграл войну, и, скорее всего, благодаря этому решению он утратит свою власть», - заявил Иван Яковина.

О выборе без выбора, перед которым оказался российский диктатор, журналист сказал так: «Суть ультиматума такая: делайте то, что мы от вас требуем, а иначе вам будет плохо. Путин оказался в такой ситуации, когда ему пришлось выбирать «из двух видов плохо». Первый вид для Путина достаточно понятный. С его точки зрения, если он поддастся давлению Запада и выполнит условия этого ультиматума, то Россия гарантированно проигрывает войну. Второй «вид плохо», вроде бы, для Путина не такой страшный и даже понятный, потому что там какие-то очередные санкции, которые могут еще и не ввести, какое-то оружие, которое в Украину может быть поставлено, а может, и не поставлено, поэтому Путин, как я думаю, выбрал второе. Второе показалось ему менее страшным, чем первое».

После этого Иван Яковина рассказал о настроениях в российской армии, анонсируя важное историческое событие: «Всех все достало, все хотят справедливости, все хотят какой-то нормальной жизни, и поэтому, если пойдут какие-то полки на Москву, то эти полки никто останавливать не будет. Все поддержат такого полковника, даже если не активными действиями, но бездействием точно, потому что так или иначе все будут думать: «Пускай оно все само закончится, а там разберемся». И на этот раз такой мятеж не остановится: он сможет взять власть в РФ».

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