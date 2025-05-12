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Стало известно, поедет ли Зеленский в Стамбул даже без прекращения огня

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  • 12.05.2025, 8:08
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Стало известно, поедет ли Зеленский в Стамбул даже без прекращения огня

Президент Украины выразил надежду на 30-дневное перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что отправится в Турцию в четверг, чтобы встретиться с правителем России Владимиром Путиным, чтобы обсудить «необходимую основу для дипломатии» для прекращения войны. При этом он выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное перемирие. Однако, как пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника, визит состоится, даже если прекращения огня не будет.

Издание напоминает, что в субботу Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с Трампом по телефону и подчеркнули, что они готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с понедельника. Во время разговора они сообщили Трампу, что если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.

Путин ответил на условия позже тем же вечером. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он сказал, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

После этого Трамп призвал президента Украины принять эти условия. Он подчеркнул, что если Украина примет участие в этих переговорах, она сможет определить, возможна ли сделка. Если нет, Европа и США будут знать, как обстоят дела, и отреагируют соответствующим образом, добавил он.

Как напоминает издание, если встреча состоится, это будет первая встреча двух лидеров с момента начала войны России в Украине.

«Украинский чиновник сказал, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», - подчеркивает Axios.

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