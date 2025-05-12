США объявили о торговом соглашении с Китаем

США объявили о торговом соглашении с Китаем2
- 12.05.2025, 8:14
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Стороны пришли к согласию после двух дней переговоров в Женеве.
В воскресенье, 11 мая, Соединенные Штаты Америки объявили о заключении торгового соглашения с Китаем. Стороны пришли к согласию после двух дней переговоров в Женеве.
Как говорится в заявлении Белого дома, утром состоится брифинг, на котором раскроют детали нового соглашения. По словам министра финансов Скотта Бессента, стороны достигли значительного прогресса в очень важных торговых переговорах:
«Швейцарское правительство было очень любезно, предоставив нам эту замечательную площадку, и я думаю, что это привело к большой продуктивности».
Торговый представитель США Джеймисон Грир сказал, что скорость, с которой стороны пришли к согласию, свидетельствует о том, что разногласия могли быть не такими большими, как считалось.
«За эти два дня было сделано много работы. Просто помните, почему мы здесь - Соединенные Штаты имеют огромный торговый дефицит в размере 1,2 триллиона долларов, поэтому президент объявил чрезвычайное положение и ввел тарифы, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам работать над решением этой чрезвычайной ситуации», - добавил он.