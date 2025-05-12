Украинская медсестра выстрелом из гранатомета уничтожила группу оккупантов и спасла подразделение от окружения

Украинская медсестра выстрелом из гранатомета уничтожила группу оккупантов и спасла подразделение от окружения3
- 12.05.2025, 8:20
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О необычном подвиге рассказали в 128-й бригаде ТрО.
Медсестра 128-й отдельной бригады ТрО Светлана ликвидировала группу оккупантов точным выстрелом из гранатомета, спасая свое подразделение от окружения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
«Когда началась мощная атака российских оккупантов с бронетехникой и десантом, Светлана была на ротном опорном пункте. В этот момент подразделение осталось без командира, поэтому Светлана приняла командование на себя. Она по рации получала инструкции от комбата, который видел поле боя по видеотрансляции, и корректировала действия всех бойцов на позициях. С начала полномасштабного вторжения Светлана пошла добровольцем, потому что имела большой медицинский опыт - работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре. Тот опыт помог спасти десятки жизней, но командовать подразделением в жестком бою?» - говорится в сообщении.
Отмечается, что опорный пункт находился среди руин населенного пункта. Сначала Светлана отстреливалась вместе с побратимами. Когда стало понятно, что позиции подразделения окружены, потому что группа оккупантов зашла в один из домов с тыла и взяла под огневой контроль пути отхода и доставки боеприпасов, Светлана взяла в руки одноразовый гранатомет.
«Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не выстоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла на встречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко - были всего через два дома. Я обошла их, встала и сделала выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась», - вспоминает Светлана.
Награждение Светланы
На днях командир 128 бригады ТрО «Дикое Поле» вручил Светлане награду, Крест Сухопутных войск.
«Даже неловко, потому что у меня уже два Золотых Креста первой и второй степени, много наград, а кого-то подавали столько раз, а он еще не получил», - говорит она.